Накануне Дня Независимости в трех селах Актюбинской области сдали газопроводы

До конца 2020 года газом будет обеспечено 91,4% населения региона.

В преддверии Дня Независимости в с. Сарыкобда Алгинского района, с. Аксай Темирского района, с. Жарлы Байганинского районов пришло голубое топливо.

Когда я встречаюсь с представителями старшего поколения, вспоминаю советские времена. Мы жили в сильнейшем государстве в мире, но наши села не были обеспечены газом, водой. Эти блага стали доступными для нас только после принятия Независимости. В соответствии с поручением Главы государства о повышении благосостояния населения мы принимаем все меры для создания максимально благоприятных условий для населения, - сказал Ондасын Уразалин.

Аксакалы села, полностью поддержавшие слова главы региона, поблагодарили его за реализацию важных проектов.

В настоящее время голубым топливом обеспечено 90,8% населения области. В результате реализации проектов на сумму 3,4 млрд тенге газифицировано 13 сел с населением более 10 тысяч человек.

В целом, до конца 2020 года газом будет обеспечено 91,4% населения региона.

В 2021 году голубое топливо придет в 10 сел с населением 6,4 тыс. человек. Также планируется начать реализацию 5 проектов на сумму 9,9 млрд. тенге. В поселке Шубаркудук Темирского района с участием Ондасына Уразалина введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс.

Боксом, дзюдо, казакша курес, футболом и другими видами спорта в ФОК будут заниматься более 600 детей. Глава региона осмотрел спортивный объект, вручив руководству спорткомплекса сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.

Строительство объекта стоимостью 450,7 млн тг началось в прошлом году и завершилось в 2020 году. Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс стоимостью 299,5 млн тенге сдан в Байганинском районе. Объект, способный одновременно принять около тысячи человек, оборудован игровой площадкой, бассейном, борцовским, тренажерным залами.

Затем глава региона ознакомился со строительством нового здания акимата района.

На возведение объекта, начатое в текущем году, предусмотрено 268,1 млн тенге. Завершение объекта планируется в августе 2021 года. Трудоустроены 22 местных жителей.

Аким Байганинского района ознакомил Ондасына Уразалина с результатами работы по реализации государственных программ "Ауыл ел бесігі", "ДКЗ".

Аким области поручил акимам Байганинского, Темирского, Алгинского районов активизировать работу по обеспечению сельских населенных пунктов голубым топливом, питьевой водой, реализовать инвестиционные проекты и увеличить количество рабочих мест.

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