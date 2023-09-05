Сильный запах напугал жителей трех сел Актюбинской области

Вечером 4 сентября 2023 года жители сразу трех населенных пунктов Актюбинской области пожаловались на резкий запах газа. В пресс-службе регионального акимата рассказали Zakon.kz, что ситуация находится на контроле.

В сообщении ведомства за 5 сентября сказано:

"4 сентября примерно в 20.00 начали поступать жалобы жителей сел Кенкияк, Саркуль, Шубарши на резкий запах газа. По предварительной информации, в результате полной остановки газораспределительной станции Шубарши была проведена плановая остановка для проведения ремонтных работ. После ремонтных работ по замене газовой задвижки, согласно правилам, в систему запускают газ под названием "Одарант", который имеет сильный запах".

Также отмечено, что после поступления жалоб местных жителей специалистами ТОО "Техногаз" был произведен обход жилых домов сел Кенкияк, Сарколь.

Несмотря на то, что в результате обхода утечка газа не была обнаружена, в больницу села Кенкияк обратились 8 жителей с признаками отравления газом.

"На данный момент всем оказана первая медицинская помощь их жизни и здоровью угроз нет. Других пострадавших не имеется". Пресс-служба акимата Актюбинской области

По данному факту своевременно были уведомлены соответствующие службы департамент экологии, СЭС и ЧС.

"Ситуация находится на контроле", – заключили в ведомстве.

3 сентября 2023 года сообщалось, что пожарные Усть-Каменогорска предотвратили взрыв бытового газа. Они вынесли из горящего ларька два газовых баллона объемом по 27 л.