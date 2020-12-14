МОК отреагировал на избрание россиянина на пост главы AIBA

Сейчас AIBA лишена признания МОК.

Международный олимпийский комитет прокомментировал новости об избрании российского функционера Урала Кремлева новым президентом Международной ассоциации любительского бокса AIBA, передает zakon.kz.

Кремлев имеет возможность быть руководителем AIBA до 2030 года - после 2022 года, когда закончится срок предыдущего президента, он может быть избран еще на два четырехлетних срока подряд.

На данный момент AIBA лишена признания со стороны МОК, и не имеет права организовывать олимпийский турнир по боксу в Токио-2020.Кремлев обещал провести глобальные реформы, чтобы уже к Олимпиаде 2024 года вернуть организации признание МОК.

В самом МОК пока настороженно отреагировали на новости из AIBA.

МОК принял к сведению, что г-н Умар Кремлев был избран президентом AIBA. Как было сказано в октябре, Исполнительный комитет МОК по-прежнему очень обеспокоен отсутствием прогресса в вопросе реформы управления AIBA. Вопрос признания AIBA будет рассматриваться только после Олимпийских игр-2020 в Токио, и все критерии, указанные в 2019 году Исполкомом МОК и сессией МОК, будут оценены, включая и выборы, - отмечается в заявлении МОК.

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