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МОК отреагировал на избрание россиянина на пост главы AIBA

Сейчас AIBA лишена признания МОК.

Фото : pixabay14 декабря 2020, 18:40

Международный олимпийский комитет прокомментировал новости об избрании российского функционера Урала Кремлева новым президентом Международной ассоциации любительского бокса AIBA, передает zakon.kz.

Кремлев имеет возможность быть руководителем AIBA до 2030 года - после 2022 года, когда закончится срок предыдущего президента, он может быть избран еще на два четырехлетних срока подряд.

На данный момент AIBA лишена признания со стороны МОК, и не имеет права организовывать олимпийский турнир по боксу в Токио-2020.Кремлев обещал провести глобальные реформы, чтобы уже к Олимпиаде 2024 года вернуть организации признание МОК.

В самом МОК пока настороженно отреагировали на новости из AIBA.

МОК принял к сведению, что г-н Умар Кремлев был избран президентом AIBA. Как было сказано в октябре, Исполнительный комитет МОК по-прежнему очень обеспокоен отсутствием прогресса в вопросе реформы управления AIBA. Вопрос признания AIBA будет рассматриваться только после Олимпийских игр-2020 в Токио, и все критерии, указанные в 2019 году Исполкомом МОК и сессией МОК, будут оценены, включая и выборы, - отмечается в заявлении МОК.


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