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События

Президент поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост главы МОК

Кирсти Ковентри, МОК, Токаев, поздравления , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 00:03 Фото: olympics.com
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 22 марта направил поздравительную телеграмму Кирсти Ковентри в связи с ее избранием на пост президента Международного олимпийского комитета, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент Казахстана отметил выдающиеся спортивные достижения представительницы Зимбабве, ее богатый опыт государственной деятельности и пожелал успехов в предстоящей работе на благо развития мирового олимпийского движения.

20 марта на 144-й сессии МОК, проходящей в Коста-Наварино (Греция), в результате тайного голосования из семи кандидатов на восьмилетний срок была выбрана 41-летняя Кирсти Ковентри из Зимбабве. Кирсти Ковентри сменит на этом посту президента Томаса Баха, который был избран в 2013 году и переизбран в 2021 году. Избранный президент вступит в должность после передачи полномочий президентом Бахом, которая произойдет 23 июня 2025 года. Президент Бах, который до этого момента остается на своем посту, после передачи полномочий также сложит с себя полномочия члена МОК и займет пост почетного президента.

Ранее сообщалось, что Токаев выразил соболезнования по поводу кончины Александра Машкевича. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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