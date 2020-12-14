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Потерявшийся в горах казахстанец погиб во время спуска

Он был найден спасателями в тяжелом состоянии.

Фото : Кадр из видео14 декабря 2020, 23:17

Потерявшийся в горах Заилийского Алатау мужчина погиб при спуске, передает zakon.kz.

Он провел двое суток в урочище реки Кумбельсу. Его эвакуировали спасатели в пешем порядке.

Отмечалось, что мужчина находился в тяжелом состоянии.

Информация, о том что он потерялся поступила спасателям 12 декабря.


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