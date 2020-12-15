В Алматы в здании общежития произошел пожар

Пожарные спасли с горящего общежития мужчину с травмой ноги.

Пожарные Жетысуского района спасли с горящего общежития 48-летнего мужчину, который самостоятельно не мог выбраться из комнаты, сообщает zakon.kz.

14 декабря в 12:42 силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу на сообщение о пожаре в Жетысуский район, ул.Ангарская.

К моменту прибытия, в 12:49 было установлено, что происходит горение склада с товарно-материальными ценностями, расположенного на первом этаже 3-х этажного здания. На 2 и 3 этажах располагалось общежитие.

Основная часть жителей самостоятельно покинули помещение, однако из-за высокой температуры и сильного задымления в коридорах общежития, житель 1972 г.р с травмой ноги (гипс) остался отрезанным от путей спасения.

В ходе разведки и тушения пожара звеном газодымозащитной службы, при помощи спасательного колпака мужчина был спасен пожарными и передан бригаде СМП. Распространение огня было в остановлено в 13:27 на площади 80 кв.м.

В тушении пожара задействоано 15 ед.техники, более 60 чел.личного состава. Удалось отстоять большую часть (1920 кв.м.) здания недопустить гибели и травмирования людей.

Успешной ликвидации пожара способствовало своевременное обнаружение и сообщение о нем сотрудниками полиции

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