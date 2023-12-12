Сильный пожар произошел в одном из частных домов Алматы

Семью спасли из горящего дома в Наурызбайском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС, 11 декабря 2023 года в 03:03 поступило сообщение о пожаре по адресу: Наурызбайский район, микрорайон Таусамалы, ул. Садуакасулы, дом 125.

"Старший инженер руководитель дежурной смены капитан гражданской защиты Әкетай Ж. связавшись с заявителем по телефонной связи, получил информацию о том, что горит частный жилой дом. По прибытию на место пожара он дал команду на проведение разведки на наличие людей в доме, а также на проведение боевого развертывания с подачей стволов на тушение пожара", – говорится в сообщении.

В ходе проведения разведки обнаружили людей, которые находились в шоковом состоянии.

Пожарные спасли пять человек из одной семьи.

Пожар локализовали в 03:24, полностью ликвидировали в 3:40.

Ранее в Алматы 70 человек эвакуировали из-за пожара в четырехэтажном доме.