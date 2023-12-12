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Сильный пожар произошел в одном из частных домов Алматы

Сильный пожар произошел в одном из частных домов Алматы Фото: скриншот видео
Семью спасли из горящего дома в Наурызбайском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС, 11 декабря 2023 года в 03:03 поступило сообщение о пожаре по адресу: Наурызбайский район, микрорайон Таусамалы, ул. Садуакасулы, дом 125. 

"Старший инженер руководитель дежурной смены капитан гражданской защиты Әкетай Ж. связавшись с заявителем по телефонной связи, получил информацию о том, что горит частный жилой дом. По прибытию на место пожара он дал команду на проведение разведки на наличие людей в доме, а также на проведение боевого развертывания с подачей стволов на тушение пожара", – говорится в сообщении. 

В ходе проведения разведки обнаружили людей, которые находились в шоковом состоянии. 

Пожарные спасли пять человек из одной семьи. 

Пожар локализовали в 03:24, полностью ликвидировали в 3:40. 

Ранее в Алматы 70 человек эвакуировали из-за пожара в четырехэтажном доме. 

Анастасия Стативкина
Алматы
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