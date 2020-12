Назван состав лучшей за всю историю футбольной сборной мира

140 журналистов, участвующих в голосовании за "Золотой мяч", определили состав идеальной футбольной команды. В него вошли лучшие игроки всех времен и народов, передает zakon.kz.

Кандидатов в состав dream-team отбирали эксперты France Football, после чего выбрать лучших из лучших предложили 140 журналистам со всего мира, которые определяют каждый год обладателя "Золотого мяча". Получилась сборная, играющая по схеме 3-4-3.

Вратарь - голкипер сборной СССР и "Динамо" Лев Яшин.

Левый защитник - Паоло Мальдини, выступавший за "Милан" и сборную Италии.

Центральный защитник - Франц Беккенбауэр, игравший за "Баварию" и сборную ФРГ.

Правый защитник – Кафу, известный по игре за "Милан" и сборную Бразилии.

Атакующие центральные полузащитники - Диего Марадона, игравший в "Наполи", "Барселоне" и сборной Аргентины, а также Пеле, выступавший за "Сантос" и сборную Бразилии.

Оборонительные центральные полузащитники - Хави, выступавший за "Барселону" и сборную Испании, и Лотар Маттеус, игравший в "Баварии" и сборной ФРГ.

Левый нападающий - форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Центральный нападающий - бывший игрок сборной Бразилии Роналдо.

Правый нападающий - аргентинец Лионель Месси из "Барселоны".

Кроме того, назван второй и третий состав лучшей сборной всех времен и народов. Выглядит он следующим образом:

The second team squad elected by our jury ! Which one do you prefer ?#BOdreamteam pic.twitter.com/UU4Ea5797T