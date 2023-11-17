Эксперты назвали лучшую футбольную команду в истории

Эксперты влиятельного спортивного издания FourFourTwo определили лучшую футбольную команду за всю историю этого вида спорта, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает FourFourTwo, в список лучших футбольных команд за всю историю вошли как клубы, так и национальные сборные. Составители рейтинга после долгих споров и размышлений поставили на первое место в топ-50 амстердамский "Аякс" периода 1965-1973 годов.





Авторы FourFourTwo отметили, что под руководством тренеров Ринуса Михелса и Штефана Ковача "Аякс" стал ведущим клубом Европы. Вершиной его восхождения на футбольный Олимп стала знаменитая победа над "Ювентусом" в финале Кубка европейских чемпионов.

В топ-5 рейтинга также вошли:

сборная Бразилии состава 1970 года;

"Милан" 1987-1991 годов;

"Реал Мадрид" 1955-1960 годов;

"Барселона" 2008-2011 годов.

Ранее эксперты FourFourTwo назвали лучший футбольный матч в истории Лиги чемпионов УЕФА.