Жители Семея опоздали на работу: автобусники объявили забастовку

Когда конфликт будет улажен, пока не сообщается.

Водители автобусов в Семее неожиданно для всех объявили забастовку. Из-за этого многие жители города опоздали на работу, передает zakon.kz.

По информации arnapress.kz, на линию не вышли автобусы перевозчика Semey Bus. Работники автопарка "зеленых" требуют выплатить им заработную плату.

Там вроде никаких предпосылок не было. Вчера я с инженерно-техническим составом предприятия переговорил, объяснил им ситуацию, которая сейчас сложилась вокруг Semey Bus, что сейчас мы прорабатываем вопрос по выдаче заработной платы. Но дело в том, что мы с директором Semey Bus выехали в Усть-Каменогорск по всем этим вопросам, а сегодня с утра такая ситуация получилась. Сейчас у меня на связи замдиректора Semey Bus, переговоры ведутся с ними о том, что зарплата будет даваться, акиму всё доложил это. Будем разбираться, ‒ сообщил изданию руководитель отдела пассажирского транспорта и автодорог Семея Сериккали Жуманов.

Когда конфликт будет улажен, пока не сообщается.

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