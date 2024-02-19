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Забастовку объявили работники Эйфелевой башни

Эйфелева башня Фото: pixabay
Работники Эйфелевой башни объявили забастовку, требуя изменения экономической стратегии управлением этим памятником архитектуры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Agence France Presse, доступ на башню закрыт в связи с тем, что работники "осуждают нынешнюю стратегию управления башней". По их мнению, нынешняя экономическая модель основана на заниженных оценках стоимости необходимого ремонта и завышенных ожиданиях от будущих доходов".

Отмечается, что профсоюзы требуют обратить внимание на то, что "после пандемии коронавируса доходы от туристов сократились более чем на 120 млн евро". Они требуют создания специального фонда, который позволит профинансировать ремонтные работы, необходимые для поддержания Эйфелевой башни в надлежащем состоянии.

В прошлый раз Эйфелева башня была закрыта из-за забастовки персонала 27 декабря 2023 года в 100-ю годовщину смерти ее создателя, уточняет издание.

Один из главных символов Парижа – Эйфелева башня – была возведена на Марсовом поле ко Всемирной выставке 1889 года по проекту инженера Гюстава Эйфеля. После установки новой антенны на вершине башни в 2022 году ее общая высота составляет 330 м. Эйфелева башня является одной из самых узнаваемых достопримечательностей французской столицы. В 2023 году ее посетили более 6,3 млн человек.

Ранее сообщалось, что француз зарезал туриста возле Эйфелевой башни.

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