В Алматы инвалиды оставались без помощи в выходные и праздничные дни

По акту надзора прокурора Медеуского района условия договора приведены в соответствие с требованиями законодательства.

Сотрудники прокуратуры Алматы выявили факты непредоставления социальных услуг индивидуальными помощниками инвалидам первой группы в выходные и праздничные дни, передает zakon.kz.

Данные нарушения были допущены в связи с отсутствием в договоре нормы, обязывающей индивидуального помощника предоставлять услуги инвалиду первой группы в выходные и праздничные дни, что противоречит действующему законодательству, - сообщили в прокуратуре.

Там отметили, что по акту надзора прокурора Медеуского района условия договора приведены в соответствие с требованиями законодательства, восстановлены права 2 729 инвалидов и в настоящее время услуги предоставляются без ограничений, включая выходные и праздничные дни.

Как пояснили в надзорном органе, согласно законодательству уход за инвалидом первой группы осуществляется индивидуальным помощником. Их деятельность финансируется за счет государственных средств и контролируется КГУ "Управление социального благосостояния города Алматы".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!