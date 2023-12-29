Курсы валют на выходные и праздничные дни
Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 454,69 тенге, поднявшись на 1 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро составил 504 тенге (-0,13)
Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 5,06 тенге (+0,04)
Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 63,95 тенге (+0,22).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457,2-461,8 тенге, евро – по 500-504 тенге, российские рубли – по 4,91-5,05 тенге.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript