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Курсы валют на выходные и праздничные дни

Курсы валют на выходные и праздничные дни Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 454,69 тенге, поднявшись на 1 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро составил 504 тенге (-0,13)

Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 5,06 тенге (+0,04)

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах составил 63,95 тенге (+0,22).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457,2-461,8 тенге, евро – по 500-504 тенге, российские рубли – по 4,91-5,05 тенге.

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