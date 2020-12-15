В Павлодарской области уберут блокпосты

Ограничения сняли из-за перехода области в "желтую" зону.

В Павлодарской области с 16 декабря снимается ряд ограничений, сообщает zakon.kz.

Это связано с переходом региона в "желтую" зону по распространению коронавирусной инфекции.

Главный государственный санитарный врач Павлодарской области Алиев Батырбек постановил обеспечить возобновление междугородних, межрайонных автобусных, микроавтобусных пассажирских перевозок, с ограничением по графику.

В области продолжает действовать запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, развлекательных, коллективных, корпоративных, торжественных мероприятий.

Также в области разрешили работу салонов красоты, парикмахерских, СПА центров, объектов, оказывающих косметологические услуги по предварительной записи.

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