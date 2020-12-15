Правила регулирования и формирования предельных цен на лекарства утвердили в РК

Регистрация цены или перерегистрация зарегистрированных цен и утверждение предельных цен на торговое наименование препарата осуществляется в тенге.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 11 декабря 2020 года утвердил правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, а также медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС, передает zakon.kz.

Так, государственное регулирование цен на лекарственные средства осуществляется на основании формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства.

Регулирование цен включает в себя следующие этапы и мероприятия:

Для лекарственных средств, подлежащих оптовой и розничной реализации:

- регистрация цены или перерегистрация зарегистрированной цены на торговое наименование препарата для оптовой и розничной реализации на основе референтного ценообразования;

- формирование оптовых наценок;

- формирование предельных цен на торговое наименование лекарства для оптовой реализации;

- формирование розничных наценок;

- формирование предельных цен на торговое наименование лекарственных средств для розничной реализации;

- утверждение предельных цен на торговое наименование препарата для оптовой и розничной реализации;

Для лекарственных средств, предназначенных для оказания ГОБМП и ОСМС:

- регистрация цены или перерегистрация зарегистрированной цены на торговое наименование ЛС в рамках ГОБМП и ОСМС;

- формирование наценок в рамках ГОБМП и ОСМС;

- формирование предельных цен на торговое наименование лекарственного средства в рамках ГОБМП и ОСМС;

- формирование предельных цен на международное непатентованное наименование в рамках ГОБМП и ОСМС;

- утверждение предельных цен на торговое наименование ЛС в рамках ГОБМП и ОСМС;

- утверждение предельных цен на международное непатентованное наименование в рамках ГОБМП и ОСМС.

Как отмечается, регистрация цены или перерегистрация зарегистрированных цен и утверждение предельных цен на торговое наименование препарата осуществляется в тенге.

Формирование предельных цен и наценок, в том числе референтное ценообразование на лекарства осуществляется государственной экспертной организацией на договорной основе.

При конвертации валюты цены заявителя в национальную валюту используются официальные курсы иностранных валют в среднем за месяц, предшествующий подаче заявления (средний обменный курс) Нацбанка.

В случае месячного изменения обменного курса тенге к иностранным валютам на 10 или более процентов или превышения фактической годовой инфляции верхней границы целевого коридора более чем в 1,5 раза, предельные цены формируются по торговому наименованию на лекарственные средства путем надбавки к цене производителя процентного значения, предоставляемого уполномоченным органом.

При регистрации цены или перерегистрации зарегистрированной цены производится валютная корректировка цены в национальной валюте, в соответствии с ценой, указанной в документах, подтверждающих фактическую цену поставок, соответствующая разнице средних курсов валют на момент ввоза и на дату регистрации цены или перерегистрации зарегистрированной цены, за месяц, предшествующий дате регистрации цены или перерегистрации зарегистрированной цены.

Информация, предоставленная заявителем для регистрации цены или перерегистрации зарегистрированной цены, является конфиденциальной. Лица, имеющие доступ к конфиденциальной информации вследствие занимаемой должности, положения или выполнения обязательств, в том числе при проведении аудита, сохраняют и принимают меры к ее охране, - отмечается в документе.

Вместе с тем во время ограничительных мероприятий, в том числе карантина, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на территории РК, осуществляется особый порядок формирования предельных цен на лекарства для оптовой и розничной реализации, а также в рамках ГОБМП и ОСМС.

При особом порядке формирования предельных цен на лекарственные средства уполномоченный орган направляет в государственную экспертную организацию список лекарств для формирования предельных цен на торговые наименования для оптовой и розничной реализации, а также в рамках ГОБМП и ОСМС, в соответствии с регрессивной шкалой наценок, наценкой единого дистрибьютора от фиксированной цены, а также исключением маркетинговых расходов для оптовой и розничной реализации.

При этом цены на лекарственные препараты, изготовленные в условиях аптеки, определяется аптечной организацией.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (14 декабря).

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