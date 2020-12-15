В Казнете распространяют видео о "чипах в вакцинах"

В Казахстане прививать граждан пока не начинали.

Пользователи в Сети рассказали об угрозе для всех жителей Казахстана, сообщает zakon.kz.

Автор очередной страшилки показывает на видео шприцы, в которых находятся чипы. И уверяет, после такой вакцинации "вы попадете прямиком в ад".

Издание Stopfake.kz отмечает, что все это фейк.

Как отмечают эксперты, на самом деле автор демонстрирует не что иное, как системы для чипирования животных. Надпись "Animal ID, ICAR Certified" можно заметить на упаковке, которую видно в кадре.

Такие же чипы в шприцах можно без труда найти в онлайн-магазинах и аптеках.

Купить даже одну дозу вакцины от COVID-19 и принести ее домой невозможно. Кампании массовой вакцинации пока стартовали лишь в Великобритании и США, там прививки пациентам делают в медицинских учреждениях, - говорится в сообщении.

В Казахстане прививать граждан пока не начинали.

Это доказывает, что чип на видео никак не может быть частью какой-либо вакцины, а является всего лишь средством для регистрации домашних животных и скота.

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