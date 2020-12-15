Юные художники представили свое отображение антикоррупционной политики

Более 200 учеников подали заявки.

В Алматы прошла церемония награждения участников конкурса юных художников на тему "Образ честного и неподкупного труда", сообщает zakon.kz.

Церемонию провели Antikor совместно с ОФ "Фонд социального и устойчивого развития молодежи".

Понимание идеи "всеобщего труда", "честности" и "неподкупности" вот, что должны были отразить в своих работах участники выставки. Всего заявки на конкурс подали более 200 учеников 7-9 классов школ города. Из них выбрали 30. В итоге конкурсная комиссия отобрала лучшие работы и определила победителей.

Огласил итоги конкурса и вручил памятные призы первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Алматы Данияр Таумурат.

В конкурсе рисунков "Образ честного и неподкупного человека" призовые места заняли ученицы школы "Жаңа ғасыр" №175 Сулейменова Ирада и Ахметова Ажар – 1 и 2 места. Жир Вероника, ученица общеобразовательной школы №5, заняла 3 место. Остальные участники, которые также вызвали интерес жюри, получили благодарственные письма. Призерам вручили дипломы и памятные подарки.

Организаторы мероприятия уверены, что именно формирование активной гражданской позиции и привитие духа патриотизма среди молодежи является залогом успешного будущего нашей страны.

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