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Казахстанские художники представят свои работы на выставке в Париже

Казахстанские художники представят свои работы на выставке в Париже Фото: Instagram/askhat_akhmediyar
Второй раз казахстанские художники примут участие в арт-ярмарке Asia NOW, которая проходит в центре Парижа, сообщает Zakon.kz.

Событие проходит в историческом здании Monnaie de Paris, где свои проекты представят арт-дуэт Елена и Виктор Воробьевы, а также Гульнур Мукажанова, которая создает работы из парчи и войлока, передает Bazaar.

Воробьевы представляют свою коллекцию Центра Помпиду из серии рисунков "Бижутерия для неба", в которой авторы запечатлели различные городские украшения. Парижский музей купил инсталляцию художников Воробьевых под названием "Художник спит" после того, как работа была представлена на выставке Венецианской биеннале в 2017 году.

"На Asia NOW также представлена коллективная выставка центральноазиатских художников Parcours кураторов Slavs and Tatars. Slavs and Tatars – художественный коллектив, который на протяжении 17 лет занимается изучением территории "к востоку от Берлинской стены и к западу от Великой Китайской"", – пишет издание.

На выставке представлены работы Асхата Ахмедьярова, Диляры Каиповой, Медины Базаргали, Азизы Шаденовой, Саида Атабекова, Алибая Бапанова, Сауле Дюсенбиной, Мадины Жолдыбек, Кубры Хадеми, Гульнур Мукажановой, Назили Нагимовой, Гузель Закир, Наззи Беглари и Алмагуль Менлибаевой.

Несколькими днями ранее казахстанский художник-самоучка Канат Нуртазин, известный своими портретами на листьях, в очередной раз получил мировое признание. На этот раз работу автора оценили футболисты "Реал Мадрида" после того, как Нуртазин изобразил Джуда Беллингема.

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