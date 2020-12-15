Об опасности фейерверков напомнили в МЧС

Пиротехника может нанести серьезный вред здоровью человека.

В преддверии Нового года Министерство по чрезвычайным ситуациям напомнило правила использования пиротехнических изделий, передает zakon.kz.

Пиротехника - это опасное средство, которое может привести не только к возникновению пожара, но и нанести серьезный вред здоровью человека.

При покупке петард, фейерверков и бенгальских огней прежде всего необходимо обратить внимание на сертификат продукции и обязательно ознакомиться с правилами эксплуатации. Также стоит обратить внимание на срок ее хранения и реализации (если товар просрочен, то пользоваться им ни в коем случае нельзя).

Пиротехнические изделия запрещено использовать:

- в помещениях и зданиях, а именно на крышах, балконах и лоджиях;

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;

- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;

- не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.

При запуске пиротехники категорически запрещается курить. Нельзя стрелять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей. В радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов. Зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий. Производить запуск изделия с рук запрещено. Выполнение этих простых правил позволит вам сохранить свою жизнь и здоровье, сберечь близких и сохранить праздничную атмосферу, - сообщили в МЧС.

В ведомстве также привели данные по несчастным случаям, произошедшим в новогоднюю ночь 2019-2020 года. От неправильного использования изделий произошло 15 пожаров. 1 января 2020 года загорелась мансарда частного дома из-за петарды. Пожар охватил 80 квадратных метров.

К слову, в министерстве напомнили и о том, что из-за эпидемиологической ситуации новый год рекомендуется отмечать в семейном кругу, а также избегать мест с массовым скоплением людей.

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