Новогодние праздники: в МЧС напомнили об опасности салютов и пиротехники

Главный специалист Комитета противопожарной службы МЧС Елдос Зияда рассказал, что с 14 декабря 2024 года в Казахстане проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника", передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил Елдос Зияда 23 декабря 2024 года на пресс-конференции в Командном центре стратегического планирования и оперативного управления МЧС, за первые дни акции сотрудники правоохранительных органов и спасатели провели более 1 тыс. совместных рейдов по местам хранения и реализации пиротехнической продукции.

"Для повышения безопасности граждан проведено свыше 4 тыс. профилактических мероприятий на местах проведения праздничных мероприятий, включая места для салютов", – сказал Елдос Зияда.

Он напомнил, что пиротехнику можно запускать на расстоянии 50 метров от зданий и стоянок автомобилей. Несовершеннолетним запрещается самостоятельное использование пиротехники. Также категорически недопустимо использовать фейерверки в помещении. Помимо этого опасно запускать салюты с рук, балконов и лоджий.

Пиротехнические изделия нужно приобретать в специализированных павильонах, убедившись в наличии соответствующего сертификата. В первую очередь нужно проверить целостность упаковки и срок годности продукта.

МЧС призывает организаторов новогодних мероприятий и граждан соблюдать требования правил пожарной безопасности во время новогодних мероприятий. Перед праздником следует в обязательном порядке проверить состояние помещений, насколько они соответствуют всем правилам пожарной безопасности. При оформлении елок в домах и квартирах необходимо выполнять требования пожарной безопасности.

О том, как прошел рейд по изъятию контрафактной пиротехники в Алматы, можно почитать здесь.