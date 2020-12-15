Радужные облака сняли в горах Алматы

Это относительно редкое оптическое явление.

Удивительное небесное явление сняли жители Алматы, передает zakon.kz.

Фотографии разноцветного облака опубликовали в Facebook. С первого взгляда кажется, будто бы это не реальные снимки, а рисунки на холсте.

Сегодня на Чимбулаке! Впервые вижу такое чудо! - подписала фото пользовательница соцсети Irina Kunanbayeva.

Комментаторы под поубликацией отметили, что это ирридирующие, или радужные облака.

По информации National Geographic, радужные облака - это относительно редкое оптическое явление. Его можно наблюдать во все времена года, особенно часто - осенью.

Так, когда солнце занимает определенное положение на небе, и при этом спрятано за достаточно плотными облаками, то любое (прозрачное) облако, находящееся вблизи него, может окраситься в спектральные цвета. Облако может стать радужным полностью или только по краям, может иметь тусклые цвета или очень яркие. В последнем случае нужно, чтобы капли облака были одинакового размера. Только тогда оно будет обладать насыщенными цветами.

Лучше всего это явление заметно на высоко-кучевых (особенно на высоко-кучевых чечевицеобразных) и перисто-кучевых облаках.

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