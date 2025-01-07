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На Аляске заметили фата-моргану

Аляска, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 08:46 Фото: pixabay
На днях жительница Аляски засняла на видео редкое оптическое явление из нескольких миражей, сообщает Zakon.kz.

В этом случае стало казаться, что гора Денали начала таять.

Комментаторы моментально отреагировали, что просто удивительно наблюдать такие волшебные явления природы. Ведь фата-моргана – это практически игра света и воздуха, создающая завораживающие иллюзии.

"Представить себе, как величественная гора Денали будто бы тает на глазах, вызывает мурашки по коже. Это напоминание о том, насколько загадочной и непредсказуемой может быть наша планета. Каждый раз подобные феномены вызывают чувство восхищения и уважения к природе", – оставила восхищенный комментарий одна из Instagram-пользовательниц.

Имя этому оптическому явлению в атмосфере было дано в честь знаменитой феи Морганы, сводной сестры короля Артура. Считалось, что Моргана была чародейкой и могла по желанию менять свой облик. Что примечательно, по преданию, она жила в хрустальном дворце под водой, который мог подниматься над поверхностью. Поскольку моряки были очень суеверны, долгое время они считали, что именно она создает иллюзорные видения, чтобы заманивать их и топить корабли.

Также недавно космонавт МКС записал на видео первое в этом году полярное сияние.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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