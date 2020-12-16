Каким был Казахстан в 1991 году, когда провозгласил Независимость

16 декабря в Казахстане празднуют День Независимости.

16 декабря в Казахстане отмечают День Независимости. Zakon.kz рассказывает, каким был 1991 год – год, когда страна обрела независимость.

29 лет назад Верховный Совет Казахстана принял закон о Независимости и суверенитете страны. Таким образом Казахстан стал последней страной на постсоветском пространстве, которая объявила о независимости.

Рассказываем, что предшествовало этому событию.

Создание новых партий

В начале 1991 года Казахстан еще входил в СССР. В марте в Советском Союзе прошел референдум. Граждан спрашивали, считают ли они необходимым сохранение и обновление Союза. Большинство населения было за.

Создание Союза Суверенных Государств (ССГ) уже считалось делом решенным, пока в Москве не произошел Августовский путч. По версии организаторов переворота, главной целью путча было не допустить создания ССГ. Переворот в итоге не удался.

Путч ускорил распад Союза. После него прекратил свое существование Центральный комитет Коммунистической партии Казахстана. Вместо него в республике появились новые партии: Социалистическая партия, Республиканская партия, Народный Конгресс Казахстана. Таким образом в стране образуется многопартийность.

Официальное возвращение Наурыза

В 1926 году советские власти объявили Наурыз "пережитком прошлого" и запретили его праздновать. Праздник вернули в 1989 году. Но официально его учреждают в 1991 году указом "О народном празднике весны - "Наурыз мейрамы". С тех пор 22 марта казахстанцы могут праздновать Наурыз.

Акимат Нур-Султана

Независимые СМИ

Весной 1991 года появляются первые в стране коммерческие СМИ. Это телеканалы КТК и Тан. Потом появляется газета Караван.

Семипалатинский полигон

В августе власти Казахстана закрывают Семипалатинский полигон. Такое решение было принято благодаря работе антиядерного движения "Невада-Семипалатинск", лидером которой был поэт, депутат Верховного Совета Олжас Сулейменов.

Интересно, что дата открытия и закрытия полигона совпадают – 29 августа. В 2010 году этот день ООН объявляет "Международным днем действий против ядерных испытаний".

Yk-news.kz

Байконур возвращается Казахстану

Космодром Байконур входил в структуру Министерства обороны СССР (впоследствии находился в ведении Минобороны России). В августе 1991 года Байконур становится собственностью Казахстана.

В 1994 году Нурсултан Назарбаев и Борис Ельцин подписали договор об аренде космодрома на 20 лет. Потом аренду продлили до 2050 года.

Первый казахский космонавт

В октябре в космос отправляется первый казахский космонавт Тохтар Аубакиров. На старте корабля "СоюзТМ-13" присутствовали Нурсултан Назарбаев, руководители суверенных республик, канцлер Австрии и председатель Верховного Совета СССР.

Космонавты провели в космосе 7 часов. После приземления Аубакиров – национальный герой.

Сердечно поздравляю славный космический экипаж с успешным завершением космической программы. Казахстанцы гордятся подвигом первого казахского космонавта Тохтара Аубакирова, его космических братьев Анатолия Арцебарского и Франца Фибека, - говорится в телеграмме президента, адресованного космонавтам.

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Казахстан переименовывают

10 декабря 1991 года принимается решение о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан.

Реабилитация участников декабрьских событий 1986 года

12 декабря издается указ о реабилитации граждан, привлеченных к ответственности за участие в декабрьских событиях 1986 года.

Официальное прекращение существования СССР

8 декабря в Беловежской пуще под Брестом руководители России, Беларуси и Украины подписывают соглашение о Содружестве Независимых Государств (СНГ).

21 декабря подписываются Алма-Атинская декларация и Алма-Атинский протокол к Беловежскому соглашению. Через два дня Верховный совет Казахской ССР ратифицирует это соглашение, что означает официальное прекращение существования СССР и создание СНГ.

Total.kz

Независимость Казахстана

За несколько дней до этих событий, 16 декабря Казахстан объявляет о своей независимости. Таким образом, страна становится самостоятельным государством с тремя ветвями конституционной власти, 2-палатным Парламентом и своими Вооруженными силами. Президентом страны объявляется Нурсултан Назарбаев.

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