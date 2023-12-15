Сколько дней будут отдыхать казахстанцы на День Независимости

Ежегодно 16 декабря в Казахстане празднуют День Независимости. В связи с тем, что это государственный праздник, день, на который выпадает дата, является выходным днем, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году 16 декабря выпадает на субботу, и это значит, что у казахстанцев появится дополнительный выходной в понедельник, 18 декабря.

Таким образом, казахстанцы на День Независимости: при пятидневной рабочей неделе отдохнут три дня – 16, 17 и 18 декабря;

при шестидневной рабочей неделе отдохнут два дня – 16 и 17 декабря.

О том, сколько всего выходных и рабочих дней приходится на декабрь 2023 года, можете узнать здесь.

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Ранее сообщалось, куда пойти на День Независимости жителям Астаны и Алматы.