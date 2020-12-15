Купить или арендовать земельный участок стало возможным на портале egov.kz

По результатам пилотного проекта будет принято решение о распространении онлайн получении данных госуслуг на территории всей республики.

Правительство для граждан запустило новый пилотный проект по оказанию государственных услуг "Предоставление земельного участка из государственной собственности" и "Предоставление земельного участка из государственной собственности посредством организации и проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права аренды земельных участков" на портале egov.kz, сообщает zakon.kz.

Пилотный проект стартовал 10 декабря в городе Актобе. Благодаря интеграции портала электронного правительства egov.kz, новой информационной системы "Единый государственный кадастр недвижимости", геопортала акимата Актобе и электронной торговой площадки сразу два земельных участка обрели своего хозяина. Оба участка предназначены для коммерческого пользования: первый – для размещения и обслуживания детского сада, второй – для здания (строения или сооружения). При этом для участия в одном аукционе было подано 5 заявок, а в другом – 11.

К слову, для участия в торгах услугополучателю необходимо иметь Электронно-цифровую подпись. Результатом оказания госуслуг в обоих случаях является договор купли-продажи или права аренды земельного участка либо мотивированный ответ об отказе.

По результатам пилотного проекта будет принято решение о распространении онлайн получении данных госуслуг на территории всей республики.

Напомним, согласно государственной программе "Цифровой Казахстан" госкорпорация "Правительство для граждан" определена ответственной за создание и внедрение новой Информационной системы "Единый государственный кадастр недвижимости" путем консолидации действующих систем: Автоматизированной информационной системы "Государственный земельный кадастр" и Государственной базы данных "Регистр недвижимости".

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