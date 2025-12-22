#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Право

Выдача идентификационного документа на земельный участок: госуслугу автоматизировали

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 09:11 Фото: freepik
Министр сельского хозяйства и министр искусственного интеллекта подписали совместный приказ о реализации пилотного проекта по автоматизации государственной услуги "Изготовление и выдача идентификационного документа на земельный участок", сообщает Zakon.kz.
"Запустить пилотный проект по автоматизации государственной услуги "Изготовление и выдача идентификационного документа на земельный участок" по городу Астане, Жамбылской и Северо-Казахстанской областям", –говорится в документе.

Одновременно с этим приостанавливается оказание государственной услуги в бумажной форме в перечисленных регионах на период проведения пилотного проекта.

Прием заявления об изготовлении и выдаче идентификационного документа на земельный участок и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через портал "электронного правительства" (ПЭП).

Прикрепляемый на ПЭП пакет документов должен быть качественным, читаемым и соответствовать бумажному варианту документов.

Ответственность за достоверность документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги и (или) данных (сведений), содержащихся в них, несет сам услугополучатель.

Также в тексте сказано, что порядок оказания государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с приказом министра сельского хозяйства РК от 1 октября 2020 года "Об утверждении Правил по оказанию государственных услуг в сфере земельных отношений".

Согласно данным правилам, при обращении на портал:

  • работник СП осуществляет прием, регистрацию документов, указанных в Перечне, и передает их руководителю СП либо лицу, его замещающему, в течение 20 минут;
  • руководитель СП либо лицо, его замещающее, ознакамливается с содержанием документов, налагает резолюцию и определяет работника, ответственного за выполнение государственной услуги, в течение 30 минут;
  • работник СП в течение 2 рабочих дней с момента регистрации документов:

- проверяет достоверность документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

– идентифицирует земельный участок в информационной системе единого государственного кадастра недвижимости, при необходимости запрашивает от структурного подразделения по систематизации и хранению документов (архива) услугодателя архивные земельно-кадастровые дела, приобщает к ним материалы, заполняет бланки заказов, определяет и присваивает кадастровый номер, наносит границы земельного участка и вносит сведения в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости;

– заносит атрибутивные и графические данные в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости, проверяет, формирует и подшивает земельно-кадастровые дела;

– при отсутствии оснований для отказа в оказании государственной услуги подготавливает идентификационный документ на земельный участок и направляет его руководителю СП либо лицу, его замещающему;

  • руководитель СП либо лицо, его замещающее, проверяет идентификационный документ на земельный участок в течение 30 минут и направляет на подпись руководителю услугодателя;
  • руководитель услугодателя проверяет и подписывает идентификационный документ на земельный участок в течение 6 часов;
  • работник структурного подразделения по выдаче документов регистрирует идентификационный документ на земельный участок в течение 1,5 часа и направляет его посредством портала в личный кабинет услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя, в течение 15 минут с момента подписания.

При наличии оснований для отказа в оказании государственной услуги проводится процедура заслушивания.

По результатам заслушивания услугодатель принимает решение о выдаче идентификационного документа на земельный участок либо о мотивированном отказе в оказании государственной услуги.

Совместный приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует до 1 ноября 2026 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
