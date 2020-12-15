В Кокшетау и Степногорске изменили время работы ТРЦ

Торговые дома будут работать в будни с 10:00 до 23:00. По субботам с 10:00 до 20:00.

Главный санитарный врач Акмолинской области снова внес изменения в постановление "О дальнейшем усилении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области", сообщает zakon.kz.

Согласно им, в Кокшетау и Степногорске разрешается деятельность отдельно стоящим непродовольственным магазинам при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв.м на одного посетителя.

ТРЦ и торговые дома будут работать в будни с 10:00 до 23:00. По субботам с 10:00 до 20:00. За исключением магазинов, реализующих стройматериалы и запчасти (с режимом работы с 10.00 до 17.00 часов). В воскресные дни ТРЦ работать не будут.

Запрещается деятельность игровых площадок и аттракционов в будние, выходные и праздничные дня.

Деятельность непродовольственных и продовольственных крытых рынков (торговых домов, торговых центров, павильонов, магазинов и др. по типу рынков) в будние дни изменилось и теперь будет с 8:00 до 17:00, вместо 9:00 до 19:00, как прежде.

12 декабря был снят запрет на въезд/выезд граждан из Кокшетау и Степногорска.

Полностью с текстом постановления можно ознакомится здесь

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