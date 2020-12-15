Назарбаев об оппозиции: Они должны предлагать что-то реальное, конструктивное

Никто не понимал, почему мы должны переходить на рынок, почему должны приватизировать крупнейшие объекты.

В документальном фильме «Штрихи к портрету» Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался по поводу оппозиции в Казахстане и о том, какой она должна быть, передает корреспондент zakon.kz.

- Оппозиция должна быть. Она должна возникать. Она должна быть конструктивной. Мы молодое независимое государство. Не все так твердо утвердилось. Расшатать Казахстан, как у соседей, а у нас соседи очень крупные, которые могут влиять, и потерять все, что мы завоевали за это время - это очень просто. Для этого нужна власть. Если не будет вертикальной власти, мы не сможем проводить в жизнь ни одну идею. Мы будем вечно спорить, вечно выходить на митинги и там обсуждать вопросы, - сказал Назарбаев.

Елбасы напомнил, что на заре независимости все его решения принимали с непониманием. Это в какой-то мере тоже, на его взгляд, можно было отнести к оппозиции.

- Я всегда говорю, когда у нас малый и средний бизнес, частная экономика будет преобладать в Казахстане, тогда я буду защищать интересы своего завода, вы - своего предприятия. Мы не дадим расшатать государство, иначе мы потеряем свои предприятия, свои прибыли и на этом костяке держится государство. В начале пути казалось, что все оппозиционеры. Никто не понимал, почему мы должны переходить на рынок, почему должны приватизировать крупнейшие объекты нефтегазовые, почему переводить на управление иностранные компании. Никто не понимал. То есть не понимают, выступают против - это же оппозиция? Оппозиция. С какими боями мы проводили законы - о приватизации, о финансах, о финансовой системе вообще, о сельском хозяйстве, о земле. О недрах и так далее. Была сильнейшая оппозиция, - отметил он.

При этом упомянул Первый Президент и о политической оппозиции.

- Но вы говорите о другой оппозиции – политической. Но политическая оппозиция создается по мере роста государства, его руками создать нельзя. Вот я соберу кучку людей и вот вы оппозиция, давайте работайте, так же не бывает. Поэтому я понимаю, мы государство - свободное, демократическое. Если так, то разные мнения должны быть. Если есть критика, если есть оппозиция, они должны предлагать что-то реальное, что вот это неправильное, давайте так будем делать, конструктивно. Это вот оппозиция. Тогда сядешь с ними за стол переговоров, мол, давай обсудим, предлагаешь вот, ты будешь сам так делать? Вот такую оппозицию хочется. А такой не было, - заключил Назарбаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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