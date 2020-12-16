Токаев обратился к народу Казахстана
Наша общая цель – трудиться на благо Родины, на благо Независимого Казахстана, подчеркнул он.
Фото : zakon.kz.16 декабря 2020, 10:41
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил народ Казахстана с Днем независимости, сообщает zakon.kz.
Поздравляю всех соотечественников с Днем Независимости! Следующий год ознаменует 30-летие славной истории страны. Мы сильны единством и сплоченностью. Наша общая цель – трудиться на благо Родины, на благо Независимого Казахстана, - написал глава государства на своей странице в twitter.
Поздравляю всех соотечественников с Днем Независимости! Следующий год ознаменует 30-летие славной истории страны. Мы сильны единством и сплоченностью. Наша общая цель – трудиться на благо Родины, на благо Независимого Казахстана.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) December 16, 2020
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