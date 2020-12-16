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Токаев обратился к народу Казахстана

Наша общая цель – трудиться на благо Родины, на благо Независимого Казахстана, подчеркнул он.

Фото : zakon.kz.16 декабря 2020, 10:41

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил народ Казахстана с Днем независимости, сообщает zakon.kz.


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