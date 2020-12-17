Не бил, а подбадривал – тренер из Жанаозена дал свою версию инцидента

То, что могло выглядеть со стороны пощечиной, на самом деле не так, - Азамат Турмагамбетов.

Азамат Турмагамбетов, тренер волейбольной молодежной команды из Жанаозена, записал видео, на котором объясняет, что не давал своим воспитанницам пощечины, сообщает zakon.kz.

Он утверждает, что то, что на кадрах можно принять за удары и пощечины, на самом деле попытка подбодрить девочек, передает Lada.kz.

После этого, по его словам, спортсменки должны показать хорошие результаты и высокие спортивные достижения.

То, что могло выглядеть со стороны пощечиной, на самом деле не так. Игрок под номером шесть является лидером команды, и своими действиями я пытался ее подбодрить к активным действиям и оживить всю команду. Приношу свои извинения за то, что мои действия могли показаться со стороны, как грубое отношение к игрокам, - сказал Азамат Турмагамбетов.

Видео с инцидентом появилось в Сети 15 декабря.

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