Убийство фитнес-тренера в Алматы: подсудимые рассказали свою версию

В специализированном суде по уголовным делам Алматы продолжается судебный процесс по делу об убийстве фитнес-тренера Дамира Туребаева, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 23 июля 2024 года, были допрошены Бакитжан Акишев, которого обвиняют в убийстве, и Даурен Искаков, которого судят за недонесение преступления.

Акишев был знаком с убитым ранее. Они жили вместе в другом хостеле. Отношения у них были приятельские, конфликтов не возникало.

В суде Бакитжан рассказал, что в тот вечер Дамир пришел в хостел с топором в руках, по пояс раздетым, в ссадинах на теле и с запахом перегара.

"Он застал меня у сушилки, я развешивал выстиранное белье. Он направился ко мне, размахивая топором, и, нецензурно выражаясь, угрожал меня убить. Я подумал, что это пранк, шутка. Но когда он подошел ближе и замахнулся на меня, стало по-настоящему страшно. Когда он замахнулся, я ухватился за его руку, в которой был топор, другой своей рукой – за его штанину. После этого он позвал меня выяснить конфликт на улице и пошел к выходу. Я очень испугался. Я зашел в свою комнату и заперся на ключ", – рассказал Акишев.

На этом конфликт не закончился. Со слов подсудимого, Туребаев продолжал кричать, чтобы Акишев вышел на улицу. Затем в комнату зашел Даурен Искаков, который открыл дверь своим ключом.

"В комнате мы проживали вместе. Потом Искаков вышел и через время вернулся. В окно я видел, что Туребаев, которого во дворе пытались успокоить другие жильцы, направился в хостел. Мы снова закрылись. По двери начались сыпаться удары. Один удар пришелся между косяком и дверью, и я увидел лезвие топора", – отметил Акишев.

Бакитжан вспомнил, что под его кроватью спрятано охотничье ружье, которое принадлежало Дамиру. По словам обвиняемого, Туребаев попросил его оставить оружие в комнате, так как в ней были надежные замки.

"Ружье было в разложенном положении, в стволе было два патрона. Ситуация была очень критическая. Я взял в руки оружие, собрал его и хотел Туребаева этим напугать. Я попросил Искакова открыть дверь. Туребаева ружье в моих руках не остановило. Я целился ему в руку, но попал ему в плечо. Туребаев пошатнулся и начал выходить из комнаты. Я провел его на первый этаж хостела. Кричал всем, чтобы вызвали скорую. Позже я вышел на крыльцо, убедился, что ему оказали помощь, поднялся к себе, вызвал такси и уехал с Искаковым", – рассказал Акишев.

Пока подъезжало такси, Бакитжан успел спрятать ружье в пакет и выбросил его на заднем дворе здания. Он покинул хостел с другого выхода.

"Мне было страшно. Он жим лежа делает 200 кг, он является мастером по боксу. Я просто защищал свою жизнь. Он чуть не зарубил меня топором. Следственные органы сделали меня полностью виноватым. Я не умею обращаться с оружием, не служил в армии. В ружье было два курка, если бы я хотел его убить, то я бы нажал на второй", – объяснил Акишев.

Искаков подтвердил показания Акишева и объяснил, почему он скрывался от полицейских.

"У меня судимость, подумал, что на меня все будут вешать, испугался. Поехал вместе с Бакитжаном. Переночевали с ним в каком-то доме, после Акишев уехал. Я отправился в один поселок к своим знакомым. Хотел у них немного прийти в себя. Потом я узнал, что у меня умерла мать и я поехал к своему отцу, чтобы побыть с ним. Там меня и задержали сотрудники полиции", – рассказал Искаков.

А Акишев незаконно пересек границу и скрывался на территории Бишкека, однако вскоре был задержан полицейскими Кыргызстана и передан казахстанским коллегам. На этот факт обратила внимание потерпевшая сторона. Ее в суде представляет брат погибшего – Танат Бастаубаев.

"Почему Акишев скрывался от правосудия, если он не хотел убивать?" – спросил потерпевший.

На это подсудимый ответил, что не знал о смерти Туребаева. Об этом Акишев узнал, когда кыргызстанские правоохранители передали его казахстанским коллегам.

Следующий процесс состоится 6 августа. На нем сторона защиты планирует обеспечить явку очевидцев происшествия.

На предыдущем заседании суда, который прошел 16 июля, были допрошены свидетели.

Фитнес-тренер клуба Fitness Blitz Дамир Туребаев был застрелен в хостеле, где он проживал, в ночь на 19 июля 2023 года. Сотрудники правоохранительных органов установили личности подозреваемых. Одного из них задержали в Бишкеке.