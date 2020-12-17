Горячие новости
Читайте также

Капсула китайского зонда успешно вернулась на Землю

Капсула доставила около двух килограмм лунной породы.

Фото : CGTN Français17 декабря 2020, 01:20

Возвращаемая капсула китайской лунной миссии "Чанъэ-5", успешно приземлилась на территории китайского региона Внутренняя Монголия, сообщает zakon.kz.

Капсула доставила на Землю около двух килограмм лунной породы, передает агентство "Синьхуа".

Успешная посадка капсулы завершила первую за 40 лет китайскую миссию по доставке образцов грунта с Луны на Землю. Кроме Китая, подобные экспедиции проводили Советский Союз и США.

1 декабря "Чанъэ-5" успешно совершил посадку в заданном районе Луны для последующего сбора данных и образцов грунта. Место посадки находилось к северу от пика Рюмкера в районе крупнейшего лунного моря — Океана Бурь.

13 декабря "Чанъэ-5" приступил к фазе возвращения на Землю.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты