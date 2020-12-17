Капсула китайского зонда успешно вернулась на Землю

Капсула доставила около двух килограмм лунной породы.

Возвращаемая капсула китайской лунной миссии "Чанъэ-5", успешно приземлилась на территории китайского региона Внутренняя Монголия, сообщает zakon.kz.

Капсула доставила на Землю около двух килограмм лунной породы, передает агентство "Синьхуа".

Успешная посадка капсулы завершила первую за 40 лет китайскую миссию по доставке образцов грунта с Луны на Землю. Кроме Китая, подобные экспедиции проводили Советский Союз и США.

1 декабря "Чанъэ-5" успешно совершил посадку в заданном районе Луны для последующего сбора данных и образцов грунта. Место посадки находилось к северу от пика Рюмкера в районе крупнейшего лунного моря — Океана Бурь.

13 декабря "Чанъэ-5" приступил к фазе возвращения на Землю.

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