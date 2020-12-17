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Казахстанский боксер заставил соперника сдаться после нокдауна

Закончился поединок уже в третьем раунде, несмотря на заявленные двенадцать.

Фото : Instagram/suleimen_promotio17 декабря 2020, 01:57

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы встретился на ринге с нокаутером из Ганы Иссой Самиром, сообщает zakon.kz.

Титульный бой проходил в рамках "Битвы кочевников" в суперсреднем весе и был рассчитан на двенадцать раундов, передает Sports.kz.

На кону стояли пояса WBC (ABC), WBA International и WBO Global, которые принадлежали Ербосынулы.

Закончился поединок уже в третьем раунде, после нокдауна казахстанца. Его соперник посчитал, что с него достаточно и отказался продолжать бой.

29-летний казахстанский боксер успешно защитил все свои титулы, для него эта победа стала 15-й на профи-ринге. Исса Самир потерпел первое поражение в профессиональной карьере - он не проигрывал с 2011 года, когда начал свою профессиональную карьеру.

Ранее в том же турнире Бекзад Нурдаулетов одолел нигерийца в полутяжелом весе.


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