Драка за бензин – конфликт на заправке попал на видео
Всех причастных доставили в местный отдел полиции.
Фото : Кадр из видео17 декабря 2020, 18:01
В Мангистауской области возле автогазозаправочной станции произошла драка, которую очевидцы сняли на видео, сообщает zakon.kz.
Инцидент произошел 13 декабря в АГЗС в селе Кызылтобе Мунайлинского района, передает Lada.kz.
По словам очевидцев, его причиной стала очередь за сжиженным нефтяным газом.
Позже эту версию подтвердили в пресс-службе ДП региона, добавив, что после изучения видеозаписи, всех причастных доставили в местный отдел полиции. Никаких претензий друг к другу участники потасовки не имеют.
Обращений в больницу по данному факту не поступало.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5051306-2adf752ca1d1dd33282a665e898dd6f8
Сейчас читают