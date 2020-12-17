Драка за бензин – конфликт на заправке попал на видео

Всех причастных доставили в местный отдел полиции.

В Мангистауской области возле автогазозаправочной станции произошла драка, которую очевидцы сняли на видео, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 13 декабря в АГЗС в селе Кызылтобе Мунайлинского района, передает Lada.kz.

По словам очевидцев, его причиной стала очередь за сжиженным нефтяным газом.

Позже эту версию подтвердили в пресс-службе ДП региона, добавив, что после изучения видеозаписи, всех причастных доставили в местный отдел полиции. Никаких претензий друг к другу участники потасовки не имеют.

Обращений в больницу по данному факту не поступало.

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