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Мужчине разбили голову камнем во время драки: конфликт в Алматы попал на видео

Мужчине разбили голову камнем во время драки: конфликт в Алматы попал на видео Фото: Zakon.kz
По данным полиции, в первом часу ночи на перекрестке проспекта Сейфуллина и улицы Акпаева в Алматы произошла драка, сообщает Zakon.kz.

Двое мужчин из-за словесного конфликта избили малознакомого. Пострадавший был экстренно госпитализирован, ему камнем разбили голову.


"Подозреваемые задержаны, они находятся под стражей. Расследуется уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются", – рассказал начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Ранее в Шымкенте мужчину убили во время драки.

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