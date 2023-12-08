Мужчине разбили голову камнем во время драки: конфликт в Алматы попал на видео
Фото: Zakon.kz
По данным полиции, в первом часу ночи на перекрестке проспекта Сейфуллина и улицы Акпаева в Алматы произошла драка, сообщает Zakon.kz.
Двое мужчин из-за словесного конфликта избили малознакомого. Пострадавший был экстренно госпитализирован, ему камнем разбили голову.
"Подозреваемые задержаны, они находятся под стражей. Расследуется уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются", – рассказал начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.
Ранее в Шымкенте мужчину убили во время драки.
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