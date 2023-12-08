Мужчине разбили голову камнем во время драки: конфликт в Алматы попал на видео

Фото: Zakon.kz

По данным полиции, в первом часу ночи на перекрестке проспекта Сейфуллина и улицы Акпаева в Алматы произошла драка, сообщает Zakon.kz.

Двое мужчин из-за словесного конфликта избили малознакомого. Пострадавший был экстренно госпитализирован, ему камнем разбили голову.

"Подозреваемые задержаны, они находятся под стражей. Расследуется уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются", – рассказал начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов. Ранее в Шымкенте мужчину убили во время драки. Читайте также Помогая соседке, павлодарец убил ее сожителя

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