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Шарапова объявила о помолвке с британским миллионером

Гилкс является одним из акционеров компании Phillips. Кроме того, также он является владельцем аукционного дома Paddle8.

Фото : tatler.ru18 декабря 2020, 01:18

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова согласилась выйти замуж за английского бизнесмена Александра Гилкса, сообщает zakon.kz.

Я сказала "да" с первого дня нашей встречи. Это был наш маленький секрет, — написала Шарапова в Instagram под фото со своим избранником и поставила эмодзи с кольцом и шампанским.

Гилкс в своем Instagram также опубликовал фото с россиянкой и признался ей в любви.

Спасибо, что сделала меня очень счастливым парнем. Я хочу прожить всю жизнь, любя тебя и учась у тебя, — написал 40-летний бизнесмен.

До Гилкса у прославленной теннисистки были романтические отношения с музыкантом Адамом Левином, баскетболистом Сашей Вуячичем и коллегой по корту Григором Димитровым.

Гилкс является одним из акционеров компании Phillips. Кроме того, также он является владельцем аукционного дома Paddle8. Отмечается, что среди его друзей очень много влиятельных людей из мира шоу-бизнеса и политики. Он близок с принцами Уильямом и Гарри, а однажды был замечен в компании Барака Обамы.

В феврале 2020 года Шарапова объявила о завершении карьеры.


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