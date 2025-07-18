Мария Шарапова показала фото с женихом-миллионером
Фото: Instagram/mariasharapova
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова показала редкое фото с женихом-миллионером Алексом Гилксом, сообщает Zakon.kz.
Бывшая первая ракетка мира не слишком щедра на личные откровения. В ее соцсетях даже Дэвид Бекхэм появляется чаще, чем собственный жених.
Но 17 июля, в честь 46-летия Гилкса, она решила поделиться счастливым фото с поздравлением у себя в Instagram-сторис.
Фото: Instagram/mariasharapova
С британским бизнесменом Шарапова начала отношения в 2018 году. Их помолвка состоялась в 2020 году, однако до алтаря пара пока так и не дошла. В 2022 году у пары родился сын Теодор.
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