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Спорт

Мария Шарапова показала фото с женихом-миллионером

Мария Шарапова поздравила жениха-миллионера, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 07:04 Фото: Instagram/mariasharapova
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова показала редкое фото с женихом-миллионером Алексом Гилксом, сообщает Zakon.kz.

Бывшая первая ракетка мира не слишком щедра на личные откровения. В ее соцсетях даже Дэвид Бекхэм появляется чаще, чем собственный жених.

Но 17 июля, в честь 46-летия Гилкса, она решила поделиться счастливым фото с поздравлением у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/mariasharapova

С британским бизнесменом Шарапова начала отношения в 2018 году. Их помолвка состоялась в 2020 году, однако до алтаря пара пока так и не дошла. В 2022 году у пары родился сын Теодор.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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