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"Дом-2" закрывается

Реалити-шоу о том, как одинокие сердца ищут друг друга вошло в Книгу рекордов Гиннесса из-за продолжительности.

Фото : YouTube18 декабря 2020, 21:33

Телеканал ТНТ завершает показ реалити-шоу "Дом-2", передает zakon.kz.

Как пишет ТАСС, об этом сообщила пресс-служба канала.

Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ. Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря, - рассказал собеседник агентства.

Шоу стартовало в эфире канала в 2004 году. За 16 лет существования на нем побывало несколько тысяч участников, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей. Среди ведущих шоу — Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова.

Реалити-шоу о том, как одинокие сердца ищут друг друга вошло в Книгу рекордов Гиннесса из-за продолжительности. Нередко проект и его участники оказывались в центре скандала.


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