Артисты алматинского цирка попали в Книгу рекордов Гиннесса

Алматинские акробаты Батыр Жанузак и Марлен Маратов вошли в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

На международном шоу Lo Show Dei Record в Милане казахстанские акробаты поразили всех своим уникальным трюком – "самый быстрый подъем и спуск по двум лестницам с человеком в стойке на руках на голове". Их результат составил всего 36,66 секунды.

"Это достижение стало не только личной победой артистов, но и большим шагом в укреплении авторитета казахстанского цирка на мировой арене", – говорится в сообщении Управления культуры города Алматы.

Ранее дуэт уже заявлял о себе на America’s Got Talent, Britain’s Got Talent, China’s Got Talent и других международных шоу.

Тем временем казахстанский непобежденный боксер Мейирим Нурсултанов не может получить визу в США для продолжения тренировок и спортивной карьеры.