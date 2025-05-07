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События

Артисты алматинского цирка попали в Книгу рекордов Гиннесса

Алматинские акробаты вошли в Книгу рекордов Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 05:00 Фото: Instagram/almatymadeniet
Алматинские акробаты Батыр Жанузак и Марлен Маратов вошли в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

На международном шоу Lo Show Dei Record в Милане казахстанские акробаты поразили всех своим уникальным трюком – "самый быстрый подъем и спуск по двум лестницам с человеком в стойке на руках на голове". Их результат составил всего 36,66 секунды.

"Это достижение стало не только личной победой артистов, но и большим шагом в укреплении авторитета казахстанского цирка на мировой арене", – говорится в сообщении Управления культуры города Алматы.

Ранее дуэт уже заявлял о себе на America’s Got Talent, Britain’s Got Talent, China’s Got Talent и других международных шоу.

Тем временем казахстанский непобежденный боксер Мейирим Нурсултанов не может получить визу в США для продолжения тренировок и спортивной карьеры.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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