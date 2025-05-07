Артисты алматинского цирка попали в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: Instagram/almatymadeniet
Алматинские акробаты Батыр Жанузак и Марлен Маратов вошли в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.
На международном шоу Lo Show Dei Record в Милане казахстанские акробаты поразили всех своим уникальным трюком – "самый быстрый подъем и спуск по двум лестницам с человеком в стойке на руках на голове". Их результат составил всего 36,66 секунды.
"Это достижение стало не только личной победой артистов, но и большим шагом в укреплении авторитета казахстанского цирка на мировой арене", – говорится в сообщении Управления культуры города Алматы.
Ранее дуэт уже заявлял о себе на America’s Got Talent, Britain’s Got Talent, China’s Got Talent и других международных шоу.
Тем временем казахстанский непобежденный боксер Мейирим Нурсултанов не может получить визу в США для продолжения тренировок и спортивной карьеры.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript