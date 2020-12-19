Три казахстанца привезли коронавирус из Дубая

Всего на родину вернулось 210 казахстанцев без ПЦР-справок.

У троих казахстанцев, прилетевших 17 декабря 2020 года без ПЦР-справки, обнаружили COVID-19, передает zakon.kz.

Согласно информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, 18 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов из Румынии, КНР, Грузии, Египта, Турции, ОАЭ, РФ, Республики Беларусь, Таджикистана и Узбекистана.

Из 2 561 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 351 человека, без справок прибыли 210 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы - 9 рейсов, 1 641 пассажир, со справками - 1 513, без справок - 128;

в аэропорт г. Нур-Султан - 6 рейсов, 789 пассажиров, со справками - 707, без справок - 82;

в аэропорт г. Атырау - 1 рейс, 84 пассажира, все со справками;

в аэропорт г. Актау - 1 рейс, 47 пассажиров, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.



По результатам ПЦР-анализа из 378 граждан РК, прилетевших в РК 17 декабря 2020 года, у 3 пассажиров, прибывших рейсом Дубай – Нур-Султан выявлена коронавирусная инфекция.

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