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В ЗКО дошкольным воспитанием охвачены 100% детей в возрасте 3-6 лет

Для предотвращения коррупционных рисков в 423 дошкольных организациях внедрена автоматизированная система выдачи направлений.

Фото : пресс-служба19 декабря 2020, 12:03

Успешная реализация государственных инициатив в сфере дошкольного воспитания и обучения в области позволила достичь 100% охвата детей 3-6 лет дошкольным воспитанием в организациях образования, по республике данный показатель составляет – 98,9%.

По информации областного управления образования, в регионе функционируют 515 дошкольных организаций, 228 мини-центров, из них государственных – 432, частных – 83 организации. В текущем году охват детей от 1 года до 6 лет составляет 76,3 %, то есть 30 143 детей этого возраста посещают детские сады. Государственный образовательный заказ размещен в 77 частных детских садах с охватом 5564 мест. В дошкольных организациях работают 3997 педагогов, из них в государственных – 3 435 человек, в частных – 562 воспитателя.

Для предотвращения коррупционных рисков в 423 дошкольных организациях внедрена автоматизированная система выдачи направлений. Это, во-первых, предоставило возможность родителям самим выбирать дошкольную организацию. Во-вторых, сократился сам процесс оказания государственной услуги. Данная услуга внедрена в Уральске с 2018 года, в районах – с прошлого года. Система работает круглосуточно и непрерывно осуществляет распределение мест, согласно поступившим заявлениям родителей, – отметила руководитель областного управления образования Айгуль Мынбаева.

Расширяется сеть дошкольных организаций, в регионе активно ведется строительство частных детских садов. За последние три года сеть увеличилась на 45 новых частных детских садов. На сегодняшний день за счет средств частного инвестора ведется строительство частного сада на 200 мест в Зачаганске Уральска.


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