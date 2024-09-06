Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Власти Алматы увеличили размер госзаказа на содержание детей в дошкольных организациях

Детский сад, детский садик, дети, няни, няня, детсад, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 12:30 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Постановлением акимата города Алматы от 29 августа 2024 года внесены изменения в государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы в дошкольных организациях города, сообщает Zakon.kz.

Так, государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы в дошкольных организациях образования города составит:

  • Ясли-сад (государственный и частный) – размер родительской платы – 25 тысяч тенге в месяц при средней стоимости расходов на одного воспитанника 53 878 тенге (ранее стоимость госзаказа составляла 52 368 тенге).
  • Ясли-сад (специальные группы при государственных ясли-садах) – госрасходы на одного воспитанника – 97 475 тенге в месяц, родительская плата отсутствует (ранее стоимость госзаказа составляла 95 369 тенге).
  • Ясли-сад (предшкольные группы при государственных ясли-садах)  – средняя стоимость расходов на одного воспитанника – 23 704 тенге в месяц, родительская плата отсутствует (ранее госзаказ составлял 22 965 тенге).

При этом стоит отметить, что размер родительской платы за детский сад не изменился.

Постановление вводится в действие с 16 сентября 2024 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Читайте также

Общежитие, студенческое жилье, студенты, комната студентов, комната студента, студент
В студенских общежитиях введут биометрию, чтобы отсечь "левых" посетителей
Для микрофинансовых организаций установят график взаимодействия с должниками
Для микрофинансовых организаций установят график взаимодействия с должниками
Министерство национальной экономики Республики Казахстан, МНЭ РК
Министерству национальной экономики расширят функции
Лариса Черненко
Алматы акимат 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья
Казахстанцам напомнили про штраф, который может "прилететь" за непредставление декларации 270.00 в срок
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
магазин и покупатель
В России началась дефляция: как это отразится на ценах в Казахстане
Заморозки до -2°С ожидаются в трех областях Казахстана
Заморозки до -2°С ожидаются в трех областях Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: