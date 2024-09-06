Власти Алматы увеличили размер госзаказа на содержание детей в дошкольных организациях

Постановлением акимата города Алматы от 29 августа 2024 года внесены изменения в государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы в дошкольных организациях города, сообщает Zakon.kz.

Так, государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы в дошкольных организациях образования города составит:

Ясли-сад (государственный и частный) – размер родительской платы – 25 тысяч тенге в месяц при средней стоимости расходов на одного воспитанника 53 878 тенге (ранее стоимость госзаказа составляла 52 368 тенге ).

(ранее стоимость госзаказа составляла ). Ясли-сад (специальные группы при государственных ясли-садах) – госрасходы на одного воспитанника – 97 475 тенге в месяц, родительская плата отсутствует (ранее стоимость госзаказа составляла 95 369 тенге ).

в месяц, родительская плата отсутствует (ранее стоимость госзаказа составляла ). Ясли-сад (предшкольные группы при государственных ясли-садах) – средняя стоимость расходов на одного воспитанника – 23 704 тенге в месяц, родительская плата отсутствует (ранее госзаказ составлял 22 965 тенге).

При этом стоит отметить, что размер родительской платы за детский сад не изменился.

Постановление вводится в действие с 16 сентября 2024 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.