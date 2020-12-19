В районе ЗКО построена современная АЗС и открыт цех по производству минеральной воды

Общая стоимость АЗС составляет 420 миллионов тенге.

В селе Бирлик Таскалинского района Западно-Казахстанской области открыт цех по розливу бутилированной минеральной воды, сообщает zakon.kz.

Этот проект имеет важное значение не только для местного населения, но и всех жителей Приуралья. Инвестируя средства в такие благие дела, предприниматели поднимают экономику региона, внося свой вклад в социально-экономическое развитие области. Наша главная задача – привлечь инвестиции и открыть новые рабочие места на селе. Поэтому стоит поддерживать такие начинания, – сказал первый заместитель акима области Мухтар Манкеев на открытии цеха.

По словам руководителя цехом Данияра Какимова, реализация проекта началась в 2018 году. Цех располагается в 4 километрах от источника пресной воды. Вода очищается и разливается в бутылки.

Оборудование было завезено из Китая в этом году по программе "Дорожная карта занятости-2020". В цехе изготавливаются в час 2 тысячи поллитровых бутылок с природной минеральной водой, 1200 литровых бутылок и 900 – 1,5-литровых. В планах на будущее распространять продукцию на территории области. В процессе работы задействованы восемь работников, – рассказал начальник цеха по розливу воды ТОО "Феррум контракт" Данияр Какимов.

Также в Таскалинском районе построена автозаправочная станция "VenOil". Общая стоимость проекта составляет 420 миллионов тенге. На данный момент станция подключена, а к работе привлечены местные жители.

Строительные работы начались в мае текущего года. Автозаправочная станция "VenOil" оснащена современным оборудованием. Кроме того, созданы условия для транзитных проезжающих: открыт мини-супермаркет, кафе и туалет. В настоящее время здесь предлагается бензин марки АИ-92 и АИ-95. Работа посменная, – сказал директор ТОО "Архар-Бизнес" Кайрат Кубеков.

Как отметил аким района Алдияр Халелов, на международной трассе "Уральск – Саратов" будут оказываться все виды услуг по обслуживанию водителей и пассажиров. Строительство АЗС дало возможность трудоустроить четырех жителей Достыкского сельского округа и десять человек из райцентра.

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