В Семее открыт современный цех по производству картонной упаковки

Сегодня аким области Берик Уали принял участие в торжественном запуске нового производственного цеха по производству картонной упаковки "Gable Top" на одном из крупных экспортирующих предприятий нашего региона – ТОО "Казполиграф".

Предприятие является основным производителем широкого спектра упаковочных материалов в Центральной Азии, полностью покрывая потребность Казахстана. 30% картонной упаковочной продукции, производимой ТОО "Казполиграф", экспортируется в Российскую Федерацию, Кыргызстан, Узбекистан и на другие рынки. Производственные мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать до 30 тысяч тонн бумажной и картонной упаковки, 2 тысячи тонн ламинированной бумаги, 1,5 тысячи тонн упаковочных изделий из полимерной пленки и 1 тысячу тонн прессованной продукции из других видов бумаги и картона. На предприятии трудятся около 700 человек.

Фото: акимат области Абай

Решение главы государства о создании области Абай дало региону новые возможности. Многие производственные объекты начали возрождаться. Запущенная сегодня производственная линия является единственным комплексом в пространстве Евразийского экономического союза и Центральной Азии, сертифицированным по международным стандартам Tetra Pak для производства упаковочных материалов. Общий объем инвестиций в проект составил 6 млрд тенге. Новая линия позволит создать около 20 новых постоянных рабочих мест. Цех будет выпускать до 25 млн упаковок молочной продукции Gable Top в месяц. В текущем году компания завершила масштабную модернизацию производственных мощностей: было приобретено и установлено современное оборудование, соответствующее европейским стандартам. Это позволит увеличить объемы производства примерно в четыре раза и значительно ускорить выполнение заказов.

Фото: акимат области Абай

Выступая на церемонии открытия, глава региона отметил, что запуск новой производственной линии является конкретным шагом, направленным на индустриальное развитие области, расширение экспортных возможностей и повышение инновационного уровня производства.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что развитие промышленного производства является важнейшим фактором обеспечения устойчивости экономики страны. Инвестиционные проекты, технологическая модернизация производства, создание новых рабочих мест – все это является основой стратегии развития Казахстана. В этом контексте вклад компании "Казполиграф" значим и ценен. Сегодняшний день – это не просто запуск новой производственной линии, а конкретный шаг, направленный на индустриальное развитие нашего региона, расширение экспортных возможностей и повышение инновационного уровня производства", – отметил аким области.

Фото: акимат области Абай

В этом году в регионе наблюдается активное развитие промышленного сектора. ТОО "Qazaq Astyq Group" планирует в первом квартале 2026 года запустить завод по производству очищенного подсолнечного масла мощностью 72 тысячи тонн в год. В районе Жаңасемей ведется строительство мясокомбината по переработке говядины, баранины и конины. Кроме того, до 2028 года планируется ввод в эксплуатацию предприятия ТОО "Eastern Protein" по переработке до 250 тысяч шкур в год и завода ТОО "Ертіс Өнімдері" по переработке 36 тысяч тонн молока в год. Также предусмотрена реализация трех агропроектов, направленных на переработку масличных культур.