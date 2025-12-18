#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Общество

В Семее открыт современный цех по производству картонной упаковки

Современный цех по производству картонной упаковки, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 16:59 Фото: акимат области Абай
Сегодня аким области Берик Уали принял участие в торжественном запуске нового производственного цеха по производству картонной упаковки "Gable Top" на одном из крупных экспортирующих предприятий нашего региона – ТОО "Казполиграф".

Предприятие является основным производителем широкого спектра упаковочных материалов в Центральной Азии, полностью покрывая потребность Казахстана. 30% картонной упаковочной продукции, производимой ТОО "Казполиграф", экспортируется в Российскую Федерацию, Кыргызстан, Узбекистан и на другие рынки. Производственные мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать до 30 тысяч тонн бумажной и картонной упаковки, 2 тысячи тонн ламинированной бумаги, 1,5 тысячи тонн упаковочных изделий из полимерной пленки и 1 тысячу тонн прессованной продукции из других видов бумаги и картона. На предприятии трудятся около 700 человек.

Фото: акимат области Абай

Решение главы государства о создании области Абай дало региону новые возможности. Многие производственные объекты начали возрождаться. Запущенная сегодня производственная линия является единственным комплексом в пространстве Евразийского экономического союза и Центральной Азии, сертифицированным по международным стандартам Tetra Pak для производства упаковочных материалов. Общий объем инвестиций в проект составил 6 млрд тенге. Новая линия позволит создать около 20 новых постоянных рабочих мест. Цех будет выпускать до 25 млн упаковок молочной продукции Gable Top в месяц. В текущем году компания завершила масштабную модернизацию производственных мощностей: было приобретено и установлено современное оборудование, соответствующее европейским стандартам. Это позволит увеличить объемы производства примерно в четыре раза и значительно ускорить выполнение заказов.

Фото: акимат области Абай

Выступая на церемонии открытия, глава региона отметил, что запуск новой производственной линии является конкретным шагом, направленным на индустриальное развитие области, расширение экспортных возможностей и повышение инновационного уровня производства.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что развитие промышленного производства является важнейшим фактором обеспечения устойчивости экономики страны. Инвестиционные проекты, технологическая модернизация производства, создание новых рабочих мест – все это является основой стратегии развития Казахстана. В этом контексте вклад компании "Казполиграф" значим и ценен. Сегодняшний день – это не просто запуск новой производственной линии, а конкретный шаг, направленный на индустриальное развитие нашего региона, расширение экспортных возможностей и повышение инновационного уровня производства", – отметил аким области.

Фото: акимат области Абай

В этом году в регионе наблюдается активное развитие промышленного сектора. ТОО "Qazaq Astyq Group" планирует в первом квартале 2026 года запустить завод по производству очищенного подсолнечного масла мощностью 72 тысячи тонн в год. В районе Жаңасемей ведется строительство мясокомбината по переработке говядины, баранины и конины. Кроме того, до 2028 года планируется ввод в эксплуатацию предприятия ТОО "Eastern Protein" по переработке до 250 тысяч шкур в год и завода ТОО "Ертіс Өнімдері" по переработке 36 тысяч тонн молока в год. Также предусмотрена реализация трех агропроектов, направленных на переработку масличных культур.

Фото: акимат области Абай

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Семее начато строительство нового современного стадиона на 25 тысяч мест
15:47, 08 декабря 2025
В Семее начато строительство нового современного стадиона на 25 тысяч мест
В Семее началось строительство индустриального парка по производству чипов и электронных устройств
16:19, 02 июня 2025
В Семее началось строительство индустриального парка по производству чипов и электронных устройств
В поселке Касыма Кайсенова ВКО досрочно открыли современную поликлинику
09:28, 12 июня 2025
В поселке Касыма Кайсенова ВКО досрочно открыли современную поликлинику
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: