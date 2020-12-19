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Какие регионы Казахстана находятся в "красной" и "желтой" зонах по коронавирусу

В "желтой" зоне находятся 4 региона.

Фото : mir24.tv19 декабря 2020, 13:21

Только Атырауская область остается в "красной" зоне по коронавирусу, сообщает zakon.kz.

По данным Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК, в "желтой" зоне находятся Костанайская, Акмолинская, Павлодарская области и СКО.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 19 декабря, все остальные регионы перешли в "зеленую" зоне по темпам распространения коронавируса.

Нур-Султан вышел из "красной" зоны 18 декабря.


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