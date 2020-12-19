Фото с "убитым" снежным барсом. Что было на самом деле?

Пойманного барса сотрудники доставили в реабилитационный центр.

Эколог Сакен Дилдахмет рассказал подробно о фотографиях, где мужчина позирует с детьми и изможденным барсом, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что все события произошли 4 мая 2020 года в Нарынской области Кыргызстана.

Местный житель села Эмгек Талаа Нарынского района Жолдошбек Мурсакматов обнаружил дикого зверя на перевале Тескей-Торпо, когда животное поедал теленка в его хозяйстве. Об этом местные жители сообщили в Государственную агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства, - уточнил Дилдахмет.

На место обнаружения сразу прибыла оперативная группа из числа сотрудников департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий ГАООСиЛХ.

Совместно с ветврачами они в тот же день проверили состояние здоровья барса. Выяснилось, что это пожилой самец. Он был слаб, хромал на одну ногу и плохо видел. Снежный барс по состоянию здоровья и возраста самостоятельно не смог охотиться и напал на домашний скот. Пойманного барса сотрудники доставили в реабилитационный центр НАБУ-Кыргызстан в селе Ананьево Иссык-Кульской области, - добавил эколог.

По информации агентства охраны окружающей среды, снежный барс почти восстановился и чувствует себя уже намного лучше, питается хорошо, а также находится под постоянным наблюдением ветеринарных врачей.

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