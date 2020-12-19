Не пустили внутрь – прохожий сообщил о праздновании во время карантина

Полицейские ежедневно в составе мобильной группы в усиленном режиме проводят рейдовые мероприятия.

Несмотря на запрет и регулярные рейды полиции, жители Нур-Султана не отказывают себе в удовольствии отметить праздничное событие, сообщает zakon.kz.

19 декабря в 04:00 часов на 102 поступила информация от 52-летнего мужчины, который, проходя мимо кафе по улице Жеке батыра, заметил свет и силуэты людей в окне. Подойдя к двери, он начал стучать, но его не впустили. Бдительный прохожий позвонил в полицию.

На место прибыла мониторинговая группа и выяснила, что в заведении не менее сотни человек праздновали день рождения.

Собранный материал в отношении нарушителей направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров для привлечения к ответственности по статье 425 КРКобАП, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Кроме того, в ходе рейда утром в 05:00 часов в ночном клубе по проспекту Туран обнаружили развлекающуюся молодежь. Не менее 200 человек гуляли в клубе, забыв об ограничениях.

Полицейские ежедневно в составе мобильной группы в усиленном режиме проводят рейдовые мероприятия, выявляя нарушителей карантинного режима, - говорится в сообщении ДП столицы.

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