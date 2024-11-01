Парень стрелял по прохожим во время празднования Хэллоуина в США

Во время празднования Хэллоуина в Орландо начал стрелять 17-летний Джейлен Дуэйн Эдгар, сообщает Zakon.kz.

Полиция сообщила о погибших и пострадавших, пишет New York Post. Парень открыл стрельбу по прохожим в районе Центрального бульвара и Ориндж-авеню, куда сотни горожан пришли поучаствовать в конкурсе костюмов. Полиция получила первое сообщение о происшествии 1 ноября около 01:07. Через несколько минут поступил второй звонок.

"Шесть человек в возрасте от 19 до 31 года были ранены, их доставили в местные больницы. Минимум двое убиты в результате стрельбы", – говорится в публикации.

Эпизоды жуткого зрелища успели запечатлеть на видео. Внимание, оно содержит сцены насилия.

🚨#BREAKING: MASS SHOOTING



Orlando, Florida mass shooting leaves 2 dead, 6 wounded during Halloween celebrations. Teen suspect arrested pic.twitter.com/GM4Qz5hjrw — HustleBitch (@HustleBitch_) November 1, 2024

Полицейские задержали стрелка, когда он второй раз открыл огонь по толпе. При себе у него был пистолет. Мотивы стрелявшего еще предстоит выяснить.

"Хэллоуин – это одна из самых оживленных ночей в году", – признались полицейские Орландо.

В крупных городах Китая, по случаю празднования Хэллоуина, на днях задержали несколько его участников.