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Парень стрелял по прохожим во время празднования Хэллоуина в США

Хэллоуин, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 02:22 Фото: Х/1010WINS
Во время празднования Хэллоуина в Орландо начал стрелять 17-летний Джейлен Дуэйн Эдгар, сообщает Zakon.kz.

Полиция сообщила о погибших и пострадавших, пишет New York Post. Парень открыл стрельбу по прохожим в районе Центрального бульвара и Ориндж-авеню, куда сотни горожан пришли поучаствовать в конкурсе костюмов. Полиция получила первое сообщение о происшествии 1 ноября около 01:07. Через несколько минут поступил второй звонок.

"Шесть человек в возрасте от 19 до 31 года были ранены, их доставили в местные больницы. Минимум двое убиты в результате стрельбы", – говорится в публикации.

Эпизоды жуткого зрелища успели запечатлеть на видео. Внимание, оно содержит сцены насилия.

Полицейские задержали стрелка, когда он второй раз открыл огонь по толпе. При себе у него был пистолет. Мотивы стрелявшего еще предстоит выяснить.

"Хэллоуин – это одна из самых оживленных ночей в году", – признались полицейские Орландо.

В крупных городах Китая, по случаю празднования Хэллоуина, на днях задержали несколько его участников.

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