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Двухлетний ребенок погиб, попав под поезд в Шымкенте

Мальчик вместе с мамой попытались пролезть под вагонами в неустановленном месте.

Фото : Stirile Kanal D19 декабря 2020, 20:29

В Шымкенте двухлетний ребенок попал под поезд, сообщает zakon.kz.

Как пишет Otyrar.kz, мальчик вместе с мамой попытались пролезть под вагонами в неустановленном месте. В этот момент состав тронулся. Малыш оказался между первым и вторым вагонами.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ребенок скончался при транспортировке в ближайший стационар.

Проводится расследование.


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