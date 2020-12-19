Двухлетний ребенок погиб, попав под поезд в Шымкенте
Мальчик вместе с мамой попытались пролезть под вагонами в неустановленном месте.
Фото : Stirile Kanal D19 декабря 2020, 20:29
В Шымкенте двухлетний ребенок попал под поезд, сообщает zakon.kz.
Как пишет Otyrar.kz, мальчик вместе с мамой попытались пролезть под вагонами в неустановленном месте. В этот момент состав тронулся. Малыш оказался между первым и вторым вагонами.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Ребенок скончался при транспортировке в ближайший стационар.
Проводится расследование.
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