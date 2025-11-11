В Атырау двухлетний ребенок выпал с балкона и погиб

11 ноября 2025 года в районе проспекта Азаттык в Атырау с балкона пятого этажа одной из многоэтажек выпал двухлетний ребенок. От полученных травм мальчик скончался на месте, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным областной станции скорой медицинской помощи, инцидент произошел около полудня. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда бригады "103". Обстоятельства трагедии выясняются. На месте работают сотрудники полиции.

"Инцидент произошел примерно в 12:00. Мальчик скончался на месте происшествия от полученных травм, несовместимых с жизнью, до приезда кареты "103". Тело ребенка доставлено в областную детскую больницу", – сообщили в областной станции скорой помощи.

Стоит отметить, что это первый смертельный случай выпадения ребенка с высоты в 2025 году. В прошлом году в Атырауской области было зарегистрировано 10 подобных инцидентов, двоих детей спасти не удалось.

Ранее Zakon.kz писал, что с начала года в стране зарегистрировано 13 фактов падения детей из окон, в которых один ребенок погиб, а 12 получили различные травмы. Согласно статистике, риску падения подвержены малолетние дети в возрасте до 7 лет, то есть в тот период, когда ребенок еще не в состоянии оценить опасность открытых окон и ненадежных москитных сеток.