В Атырау двухлетний ребенок выпал с балкона и погиб
По данным областной станции скорой медицинской помощи, инцидент произошел около полудня. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда бригады "103". Обстоятельства трагедии выясняются. На месте работают сотрудники полиции.
"Инцидент произошел примерно в 12:00. Мальчик скончался на месте происшествия от полученных травм, несовместимых с жизнью, до приезда кареты "103". Тело ребенка доставлено в областную детскую больницу", – сообщили в областной станции скорой помощи.
Стоит отметить, что это первый смертельный случай выпадения ребенка с высоты в 2025 году. В прошлом году в Атырауской области было зарегистрировано 10 подобных инцидентов, двоих детей спасти не удалось.
Ранее Zakon.kz писал, что с начала года в стране зарегистрировано 13 фактов падения детей из окон, в которых один ребенок погиб, а 12 получили различные травмы. Согласно статистике, риску падения подвержены малолетние дети в возрасте до 7 лет, то есть в тот период, когда ребенок еще не в состоянии оценить опасность открытых окон и ненадежных москитных сеток.